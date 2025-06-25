Мошенники стали вымогать деньги у россиян под видом работодателей
Аферисты под видом работодателей стали вымогать крупные суммы у новых сотрудников. Жертвами становятся пользователи сайта по поиску работы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
«Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана, при которой мошенники под видом работодателей выманивают крупные суммы у новых сотрудников», — отметили авторы материала.
Злоумышленники размещают на сайтах привлекательные вакансии, одобряют кандидата и подписывают с ним договор. Затем через мессенджеры просят выполнить простые задания, имитируя рабочий процесс. Через несколько дней «руководитель» просит помощи — перевести деньги на покупку лекарств родителям. После этого мошенники пропадают и блокируют контакты.
Ранее МВД напомнило, что аферисты до сих пор пользуются схемой с блокировкой Apple путем получения неправомерного доступа к iCloud, сообщили «Известия».
В Ленобласти правоохранители раскрыли схему массовых поставок сим-карт для дистанционных мошенничеств.