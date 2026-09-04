Аналитик Муртазин разъяснил, как действовать при открытии вредоносной ссылки

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал не переходить по ссылкам и не открывать файлы, если их отправили без предварительной договоренности — даже со знакомого номера, сообщает Sputnik .

Мошенники могут представляться соседями и присылать записи с якобы подозрительным человеком у подъезда. Другой распространенный предлог — архив с фотографиями знакомого, который отправили «по ошибке».

«Предлогов может быть много», — отметил Муртазин.

Эксперт подчеркнул, что отказ от перехода по неизвестным ссылкам и открытия вложений защищает от большинства угроз. Если пользователь все же открыл файл или ссылку, важно не устанавливать предложенное приложение и не предоставлять ему доступ к функциям устройства.

Телефон или компьютер обычно предупреждают об опасности при попытке установить программу. В таком случае необходимо сразу закрыть файл или страницу и не выдавать никаких разрешений, пояснил аналитик.