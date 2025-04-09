Мошенники стали рассылать фейковые уведомления от ФНС

Аферисты начали присылать людям сообщения под видом уведомлений из Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщила пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Под видом уведомления от ФНС мошенники отправляют письма в организации с целью получения данных. Мошенники используют поддельный бланк официального письма, чтобы завладеть персональными данными», — заявили в управлении.

В ведомстве призвали граждан обращать внимание на определенные детали в таких письмах, чтобы не попасться на удочку мошенников. Во-первых, на документе фейковый код и поддельная подпись, а во-вторых, там указаны неверные абонентские номера и данные несуществующих сотрудников.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с самозапретом на кредиты. Аферисты звонят людям, представляются сотрудниками МФЦ и заявляют, что услугу по запрету оформили неправильно.