Мошенники стали пугать россиян долгами родственников

Аферисты звонят потенциальной жертве и говорят, что у ее близкого человека якобы образовалась задолженность. Далее они предлагают решить вопрос переводом денег. Для убедительности злоумышленники могут называть реальные персональные данные и правильно указывать родственные связи, из-за чего разговор выглядит максимально правдоподобно.

Если собеседник не спешит соглашаться, разговор переводят в эмоциональную плоскость: начинают упрекать и давить на чувство вины, повторяя, что близких нельзя бросать и им надо помогать. Следующим шагом присылают ссылку, по которой предлагают провести оплату.

Когда уговоры не дают результата, тон становился жестче: жертву начинают пугать передачей дела дальше, возможными разбирательствами и судом, намекая на неприятные последствия для родственника.

Еще одной распространенной схемой назвали поддельную удаленную запись на диспансеризацию. Ее мошенники используют, чтобы убедить пользователей установить вредоносное программное обеспечение на свои устройства.