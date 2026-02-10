Мошенники стали пугать россиян долгами родственников
РИА «Новости»: аферисты под видом банка стали просить погасить долг родственника
Мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками банков и убеждая россиян срочно помочь погасить долги родственников. О таких случаях узнало РИА «Новости».
Аферисты звонят потенциальной жертве и говорят, что у ее близкого человека якобы образовалась задолженность. Далее они предлагают решить вопрос переводом денег. Для убедительности злоумышленники могут называть реальные персональные данные и правильно указывать родственные связи, из-за чего разговор выглядит максимально правдоподобно.
Если собеседник не спешит соглашаться, разговор переводят в эмоциональную плоскость: начинают упрекать и давить на чувство вины, повторяя, что близких нельзя бросать и им надо помогать. Следующим шагом присылают ссылку, по которой предлагают провести оплату.
Когда уговоры не дают результата, тон становился жестче: жертву начинают пугать передачей дела дальше, возможными разбирательствами и судом, намекая на неприятные последствия для родственника.
Еще одной распространенной схемой назвали поддельную удаленную запись на диспансеризацию. Ее мошенники используют, чтобы убедить пользователей установить вредоносное программное обеспечение на свои устройства.