Эксперт рынка НТИ SafeNet Бедеров предупредил о новой схеме мошенников с «удаленной записью» на диспансеризацию

Мошенники используют схему с «удаленной записью» на диспансеризацию, чтобы убедить пользователей установить вредоносное программное обеспечение на свои устройства. Об этом рассказал основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров в беседе с RT .

По словам эксперта, эта схема не нова и ранее использовалась в различных вариантах, включая «перевыпуск полиса ОМС» и «оформление социальных выплат». Однако ее эффективность и живучесть вызывают опасения.

«Вам говорят: "Для подтверждения регистрации и срочной записи установите вот это небольшое приложение". Установленное приложение может содержать троянскую программу, которая будет воровать данные банковских приложений, перехватывать смс, следить за вводом», — подчеркнул Бедеров.

Специалист напомнил, что государственные сервисы никогда не звонят сами с предложениями «срочно что-то сделать». Их функция — информирование. Запись — это всегда инициатива пользователя. Любые попытки создать ажиотаж и настоять на немедленных действиях должны служить стоп-сигналом.

Эксперт также предупредил, что приложение «Госуслуги» следует устанавливать только из официальных магазинов приложений. Все остальное — опасный суррогат. Не стоит сообщать коды из смс никому и никогда.