Юрист Соловьев рассказал, что в России ввели новые законы, направленные на борьбу с мошенниками
С 1 июня 2025 года в России вводится обязательная маркировка звонков от организаций, запрет на использование иностранных мессенджеров для государственных органов, банков и операторов связи, а также запрет на передачу сим-карт третьим лицам, кроме членов семьи и близких родственников. О новых законах, которые помогут в борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством, рассказал заслуженный юрист Иван Соловьев в интервью RT.
Эксперт добавил, что граждане также смогут устанавливать запрет на заключение договоров об оказании услуг связи без личного присутствия.
«Также предусмотрены мероприятия по противодействию выдаче наличных без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов — банк должен ограничить на 48 часов выдачу наличных денежных средств на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки через банкомат, если выявит признаки выдачи денежных средств без добровольного согласия клиента», — пояснил юрист.
Соловьев также отметил, что с 1 августа 2025 года несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет смогут открыть банковский счет только с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Кроме того, с 1 марта 2025 года любой россиянин может установить запрет на получение кредитов и займов.