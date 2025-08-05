Юрист Соловьев рассказал, что в России ввели новые законы, направленные на борьбу с мошенниками

С 1 июня 2025 года в России вводится обязательная маркировка звонков от организаций, запрет на использование иностранных мессенджеров для государственных органов, банков и операторов связи, а также запрет на передачу сим-карт третьим лицам, кроме членов семьи и близких родственников. О новых законах, которые помогут в борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством, рассказал заслуженный юрист Иван Соловьев в интервью RT .

Эксперт добавил, что граждане также смогут устанавливать запрет на заключение договоров об оказании услуг связи без личного присутствия.

«Также предусмотрены мероприятия по противодействию выдаче наличных без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов — банк должен ограничить на 48 часов выдачу наличных денежных средств на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки через банкомат, если выявит признаки выдачи денежных средств без добровольного согласия клиента», — пояснил юрист.

Соловьев также отметил, что с 1 августа 2025 года несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет смогут открыть банковский счет только с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Кроме того, с 1 марта 2025 года любой россиянин может установить запрет на получение кредитов и займов.