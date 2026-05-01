Мошенники стали обманывать россиян с помощью обещаний увеличить пенсию по записи
Аферисты придумали новую схему обмана — они звонят гражданам и говорят о возможности увеличить пенсию. Об этом со ссылкой на МВД сообщил ТАСС.
Мошенник представляется работником отдела кадров предприятия, на котором работала потенциальная жертва. Он говорит собеседнику, что тому якобы полагается повышение пенсии, но «для записи в пенсионный фонд» необходимо продиктовать код из СМС.
После этого обманутому россиянину начинает звонить другой мошенник под видом сотрудника ФСБ, а затем лжеработник Центробанка. Злоумышленник требует отдать деньги в рамках засекреченной операции, чтобы получить «протокол изъятия».
Ранее преступники начали предлагать россиянам быстро оформить загранпаспорт, избежав очередей. Мошенники требуют отправить им сканы паспорта, СНИЛС и ИНН, а после перевода денег перестают выходить на связь. Украденные деньги они выводят с помощью электронных кошельков и финансовых аккаунтов.