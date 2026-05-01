Мошенники стали обманывать россиян с помощью обещаний увеличить пенсию по записи

Аферисты придумали новую схему обмана — они звонят гражданам и говорят о возможности увеличить пенсию. Об этом со ссылкой на МВД сообщил ТАСС .

Мошенник представляется работником отдела кадров предприятия, на котором работала потенциальная жертва. Он говорит собеседнику, что тому якобы полагается повышение пенсии, но «для записи в пенсионный фонд» необходимо продиктовать код из СМС.

После этого обманутому россиянину начинает звонить другой мошенник под видом сотрудника ФСБ, а затем лжеработник Центробанка. Злоумышленник требует отдать деньги в рамках засекреченной операции, чтобы получить «протокол изъятия».

Ранее преступники начали предлагать россиянам быстро оформить загранпаспорт, избежав очередей. Мошенники требуют отправить им сканы паспорта, СНИЛС и ИНН, а после перевода денег перестают выходить на связь. Украденные деньги они выводят с помощью электронных кошельков и финансовых аккаунтов.