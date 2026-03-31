Жителей Подмосковья придупредили о новой схеме мошенников с загранпаспортами

Управление региональной безопасности Подмосковья предупредило о новой схеме мошенников с загранпаспортами. Злоумышленники предлагают оформить документы быстро, без необходимости ожидания в очередях.

Как рассказали в ведомстве, мошенники предлагают услуги по быстрому оформлению загранпаспорта за определенную плату. При этом они требуют сканы паспорта, СНИЛС и ИНН. После того, как жертва переводит деньги, «посредник» неожиданно пропадает.

Украденные средства мошенники выводят через поддельные электронные кошельки и финансовые аккаунты.

Жителей призвали соблюдать меры безопасности:

Оформлять загранпаспорт только через официальные каналы: в МФЦ, МВД или через «Госуслуги»;

Не передавать сканы своих документов незнакомцам;

«Правила безопасности просты, но их соблюдение может помочь вам сохранить ваши деньги и защитить личные данные от злоумышленников. Будьте бдительными и не позволяйте мошенникам обмануть вас», — отметили в управлении.