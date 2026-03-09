Мошенники стали обманывать россиян через рекламу в приложениях

Вредоносное программное обеспечение, которое накручивает рекламный трафик, может скрываться в популярных мобильных приложениях. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по борьбе с киберпреступлениями.

По данным ведомства, исследователи обнаружили схему, с помощью которой злоумышленники заставляли 25 миллионов Android-устройств самостоятельно открывать сайты в скрытых окнах, имитируя посещения. За такие «просмотры» мошенники получали доход от рекламы.

Чаще всего вредоносный код встраивали в приложения, которые кажутся безобидными: фонарики, очистители памяти, читалки электронных книг, фитнес-сервисы и простые игры. Пользователи могли даже не подозревать, что их устройство используется для мошеннических схем.

МВД рекомендует загружать программы только из официальных магазинов приложений и обращать внимание на запрашиваемые разрешения. Если приложение-фонарик просит доступ к контактам или геолокации — это повод насторожиться.

