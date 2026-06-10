Мошенники стали обещать выпускникам «онлайн-решение» прямо во время ЕГЭ

Мошенники обещают выпускникам помощь в сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в режиме реального времени. Об этом заявил член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев в беседе с РИА «Новости» .

Он отметил, что во время подготовки и сдачи ЕГЭ одной из самых популярных у аферистов стала схема продажи якобы реальных вариантов заданий. В телеграм-каналах и на сайтах предлагают «слитые» экзаменационные материалы по цене от трех до 15 тысяч рублей. На самом деле это либо подделка, либо задания прошлых лет.

«Вторая распространенная схема — обещание „онлайн-решения“ ЕГЭ в режиме реального времени. Мошенники уверяют, что будут передавать ответы через мессенджер прямо во время экзамена», — сказал Голендяев.

В итоге после получения предоплаты мошенники или пропадают, или выдают неверные ответы. Кроме того, попытка использовать технику на экзамене грозит аннулированием работы.

Ранее Голендяев рассказал, что аферисты стали предлагать школьникам платную пересдачу экзаменов. Схема стала особенно распространенной из-за появления поддельных апелляционных документов, созданных с помощью ИИ.