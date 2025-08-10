Мошенники стали использовать поддельные QR-коды для списания денег россиян

В местах общего пользования мошенники нередко подменяют QR-коды. Когда человек сканирует такой код, деньги автоматически переводятся на счет аферистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Пользователь сканирует код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника», — сказали в пресс-центре.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, МВД советует быть внимательными при работе с QR-кодами. Важно проверять источник кода и избегать сомнительных ресурсов. Кроме того, необходимо обращать внимание на ссылку, куда ведет код: многие приложения показывают URL-адрес перед открытием. Нельзя вводить данные без необходимости, особенно личные и банковские.

Также рекомендуется устанавливать приложения только из официальных магазинов, а не через QR-коды. В ведомстве советуют владельцам гаджетов устанавливать антивирусы и использовать приложения с защитой при сканировании QR-кодов.

Ранее мошенники стали использовать новую двухэтапную схему с подделкой звонков якобы от Роскомнадзора для доступа к «Госуслугам». Злоумышленники звонят дважды. Сначала они выдают себя за службу доставки цветов и просят назвать код из SMS. Затем звонок внезапно прерывается якобы из-за вмешательства Роскомнадзора.