Мошенники придумали новую «двухэтапную» схему обмана россиян
Мошенники запустили новую схему обмана со звонками якобы от Роскомнадзора
Мошенники используют новую двухэтапную схему с подделкой звонков якобы от Роскомнадзора для доступа к «Госуслугам». Об этом сообщило РИА «Новости».
Злоумышленники звонят жертвам дважды. Сначала они представляются службой доставки цветов и требуют назвать код из SMS. Затем звонок «обрывается» из-за «вмешательства Роскомнадзора».
Во втором звонке мошенники представляются сотрудниками ведомства. Они рассказывают, что произошел взлом и на жертву оформили микрозайм, после чего предлагают помочь восстановить доступ к «Госуслугам», чтобы отозвать «ошибочно оформленный» кредит.
Преступники объясняют, что жертве придут коды подтверждения от МФО для проверки. На самом деле эти коды дают доступ к личному кабинету на портале госуслуг.
При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что сотрудники ведомства никогда не звонят гражданам первыми. И предупредили, что проверочные коды нельзя никому сообщать.
«Сотрудники Роскомнадзора не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные. Будьте бдительны!» — предупредили в Telegram-канале регулятора.
Ранее стало известно, что мошенники вновь стали охотиться на россиян, взявших ипотеку. Злоумышленники распространяют фейки о новых выплатах для молодых семей или о помощи с ипотекой под видом новостей ведущих российских СМИ.