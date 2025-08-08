Мошенники придумали новую «двухэтапную» схему обмана россиян

Мошенники используют новую двухэтапную схему с подделкой звонков якобы от Роскомнадзора для доступа к «Госуслугам». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Злоумышленники звонят жертвам дважды. Сначала они представляются службой доставки цветов и требуют назвать код из SMS. Затем звонок «обрывается» из-за «вмешательства Роскомнадзора».

Во втором звонке мошенники представляются сотрудниками ведомства. Они рассказывают, что произошел взлом и на жертву оформили микрозайм, после чего предлагают помочь восстановить доступ к «Госуслугам», чтобы отозвать «ошибочно оформленный» кредит.

Преступники объясняют, что жертве придут коды подтверждения от МФО для проверки. На самом деле эти коды дают доступ к личному кабинету на портале госуслуг.

При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что сотрудники ведомства никогда не звонят гражданам первыми. И предупредили, что проверочные коды нельзя никому сообщать.

«Сотрудники Роскомнадзора не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные. Будьте бдительны!» — предупредили в Telegram-канале регулятора.

Ранее стало известно, что мошенники вновь стали охотиться на россиян, взявших ипотеку. Злоумышленники распространяют фейки о новых выплатах для молодых семей или о помощи с ипотекой под видом новостей ведущих российских СМИ.