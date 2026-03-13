Мошенники стали чаще обманывать россиян через онлайн-курсы

Мошенники стали все чаще обманывать россиян под видом менеджеров онлайн-курсов. По итогам первого квартала 2026 года количество таких случаев выросло на 38%, а финансовый ущерб — почти на 52%, сообщили «Известиям» эксперты компании «Информзащита».

Доля схем с онлайн-образованием в структуре социальной инженерии удвоилась за два года — с 7% до 14%. Злоумышленники переходят от массовых фишинговых рассылок к точечным атакам.

Жертва сама оставляет контакты на платформе, после чего мошенники копируют тональность блогера, используют записи реальных вебинаров и месяцами ведут клонированный чат, прежде чем предложить лотерею, инвестиции или акцию.

Эксперты обратили внимание, что аферисты все чаще маскируются под небольшие авторские курсы и блогеров — у таких проектов слабее защита, и пользователям сложнее отличить подделку.

Росту атак способствует расширение рынка онлайн-образования и автоматизированные инструменты сбора контактов. Дополнительный риск — рассрочки и кредиты на обучение, которые мошенники убеждают оформить жертв.

«Информзащита» призвала проверять лицензии, читать независимые отзывы и не переводить деньги по сомнительным ссылкам.

