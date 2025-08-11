Мошенники стали присылать все больше поддельных уведомлений о штрафах ГИБДД

Число сообщений от мошенников, маскирующих СМС под уведомления о штрафах ГИБДД, увеличилось в последнее время. Об этом заявил руководитель отдела платежей Т-Банка Михаил Романов в беседе с РИА «Новости» .

К подобному письму аферисты прикрепляют файл в формате PDF, похожий на официальный документ. Там может быть написано реальное имя человека, номер его машины и другие персональные данные, создающие ощущение подлинности.

«Мошенники копируют стиль настоящих уведомлений ГИБДД, указывают правдоподобные суммы штрафов и реальные данные автомобилей», — отметил Романов.

По его словам переход потенциальной жертвы по ссылке для «оплаты» поможет мошенникам украсть информацию о банковских счетах. Также аферисты получат возможность установки вредоносных программ на устройство.

Эксперт напомнил, что настоящие штрафы безопасно оплачивать на официальных ресурсах, например, напрямую через портал «Госуслуги» или в банковских приложениях.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали подменять QR-коды в общественных местах. Когда человек сканирует поддельный код, его деньги автоматически списываются со счета.