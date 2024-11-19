Мошенники создали новый способ кражи денег через Telegram

Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с новой схемой мошенничества, когда злоумышленники через украденные аккаунты массово рассылают предложения о подарочной подписке Telegram Premium. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил, что мессенджер предлагает пользователям дарить своим знакомым подписку на Telegram Premium, которая дает большое количество привилегий. Этим и воспользовались мошенники, которые после взлома аккаунта устраивают массовые рассылки по контактам с сообщением, что человек получил подписку в подарок.

«Далее идет ссылка, схожая со ссылкой мессенджера. Переход по ней может привести к взлому аккаунта на „Госуслугах“ с последствиями в виде кражи денег и личных данных», — заявил Соловьев.

Юрист добавил, что, кроме того, ставший жертвой мошенников пользователь рискует лишиться своего аккаунта в мессенджере, а значит, его контакты также получат вредоносную ссылку.

Специалист добавил, что при получении сообщения о «подарке» лучше всего связаться с автором сообщения лично при помощи звонка или видеосвязи, чтобы уточнить, действительно ли он так расщедрился или же его аккаунт взломали.

О том, что мошенники на протяжении двух лет массово рассылают через взломанные аккаунты в Telegram вредоносные ссылки, ранее заявил киберэксперт Александр Вураско. Он пояснил, что таким способом злоумышленники выводят владельцев аккаунтов на фишинговые сайты, чтобы получить доступ к их личным данным и банковским счетам.