Киберэксперт Вураско: мошенники более двух лет ведут активную атаку на пользователей Telegram

Мошенники, отправляя вредоносные ссылки, массово взламывают аккаунты Telegram. Активная атака на пользователей продолжается уже более двух лет. Об этом заявилкиберэксперт Александр Вураско в беседе с «Абзацем».
По его словам, злоумышленники стараются перевести потенциальных жертв на сторонние сайты, где те могут оставить личные данные. Одна из схем привлечения внимания связана с Telegram Premium, однако подходы меняются каждые две недели.
Специалист посоветовал не надеяться на уменьшение количества таких атак. В данных условиях необходимо проявлять осторожность, например не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личную информацию, добавил сайт KP.RU.
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