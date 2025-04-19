Московская пенсионерка отдала мошенникам 43 миллиона рублей

Мошенники убедили московскую пенсионерку продать две квартиры и машину, взять кредит и передать им 43 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Телефонные мошенники связались с 64-летней женщиной в августе 2024 года. Жертва аферистов поверила, что со счетов компании, сотрудницей которой она раньше была, отправляют деньги на Украину. Остерегаясь уголовного наказания и потери сбережений, женщина по требованию мошенников перевела деньги на якобы безопасные счета.

Пенсионерка купила сим-карту и телефон, установила на него приложение и вывела средства со сберегательных счетов. Крупные суммы она передала курьерам.

В ноябре 2024 года женщина по наущению мошенников продала две квартиры и отдала мошенникам вырученные за них 38 миллионов рублей. Преступники не остановились и на этом. Они заставили москвичку взять кредит и продать Mercedes. О том, что ее обманули, пенсионерка догадалась в апреле 2025 года.

Ранее мошенники придумали новую преступную схему. Они начали присылать пользователям поддельные судебные иски.