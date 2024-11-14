Мошенники разработали схему-гибрид, опустошающую счета россиян

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, в которой аферисты предлагают доход от инвестиций. Эта схема не только опустошает счета жертвы, но и побуждает ее привлекать в обман родственников и друзей, которые становятся доверенными лицами, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Преступники сначала связываются с потенциальной жертвой и предлагают ей получить прибыль от инвестиций с помощью персонального консультанта, который будет выступать в роли «брокера».

Чтобы начать «зарабатывать», человек переводит деньги на счета мошенников. Чтобы создать у жертвы ощущение успеха, преступники создают поддельный личный кабинет, в котором отображается «счет» и «доход от сделок».

Когда человек хочет снять деньги со своего счета, у него требуют ввести несуществующий «налоговый код». За это нужно заплатить комиссию. После оплаты выясняется, что снять деньги с брокерского счета невозможно — клиента подозревают в мошенничестве.

Начинается второй этап схемы. Теперь звонят якобы представители Центробанка. Они запугивают жертву, которая уже потеряла деньги, и заставляют ее вовлечь в обман близких и родных.

«Угрозы могут нарастать, и доверенное лицо вынуждают взять кредит, чтобы выслать злоумышленникам уже заемные средства», — сообщили в Сбербанке.

Ранее мошенники придумали новую схему для взлома госсервисов. Они дважды звонят своим жертвам и предлагают восстановить доступ к учетной записи.