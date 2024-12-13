Мошенники разработали новую схему обмана с заработком на лайках

Аферисты придумали новую схему для обмана россиян — они стали предлагать пользователям Telegram заработать денег с помощью лайков на товары в онлайн-магазине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мошенники представляются пользователям сотрудниками «Яндекса» и просят поставить лайки продуктам в онлайн-магазинах в обмен на денежное вознаграждение.

«Обещаем 400 рублей за пять кликов „Мне нравится“. В день можно получить до 8,2 тысячи рублей. Вы можете повторять это задание каждый день в течение 10 дней», — написал журналисту агентства один из злоумышленников.

Если пользователь соглашается на легкий заработок, мошенник просит выкупить некий товар в магазине с помощью перевода на карту и прислать скриншот транзакции. Потраченную сумму обещают вернуть с процентами, но на самом деле деньги не отправляют.

Ранее злоумышленники стали похищать данные банковских карт с помощью шпионского ПО. Мошенники под видом сотового оператора просят установить на телефон приложение, которое позволяет удаленно управлять устройством.