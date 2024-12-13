Мошенники начали создавать виртуальные клоны карт с помощью шпионского ПО

Злоумышленники разработали новую мошенническую схему: они делают виртуальные клоны банковских карт россиян с помощью шпионского программного обеспечения. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным ВТБ, аферисты представляются жертвам сотрудниками сотового оператора и просят продлить договор на обслуживание.

Клиента вынуждают установить мобильное приложение, которое на самом деле является шпионской программой, позволяющей удаленно управлять устройством. Приложение может выглядеть как обновление антивируса, платформа оператора сотовой связи или медицинских сервисов.

После установки звонящие под предлогом подтверждения данных для продления договора требуют сфотографировать банковскую карту или поднести ее к смартфону, а также ввести старый PIN-код, чтобы якобы сменить его на новый. В итоге шпионская программа активирует NFC на устройстве, и злоумышленник перехватывает данные банковской карты.

«Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами», — объяснили в пресс-службе банка.

Ранее IT-эксперт Михаил Шахмурадян рассказал о мошеннической схеме похищения аккаунтов в Telegram. Злоумышленники притворяются официальными представителями платформы и просят перейти по вредоносной ссылке.