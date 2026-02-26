Мошенники рассылают фейки от имени Роскомнадзора о запрете VPN

Россиян предупредили о фейковой рассылке от имени территориальных управлений о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Такое заявление опубликовал Роскомнадзор .

В ведомстве подчеркнули, что письма мошенников приходят с адреса rsockanc56@mail.ru. Документы оформлены как официальные, содержат данные об электронной подписи, но являются фейком.

Настоящие письма Роскомнадзора должны иметь электронную подпись в формате .sig, которую можно проверить на Госуслугах, и приходить с адресов в домене rkn.gov.ru. Кроме того, официальные письма от госорганов в «Почте Mail» попадают в папку «Госписьма» и помечаются «Зеленым щитом».

Аккаунт отправителя уже заблокировали, все сообщения пометили как спам. Роскомнадзор призвал людей и организации быть бдительными и не распространять недостоверную информацию.

Ранее в Госдуме опровергли слухи о введении штрафов за VPN.