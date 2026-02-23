Мошенники принялись мстить не попавшимся на их уловки россиянам

SBA: мошенники стали мстить россиянам, которые не ведутся на их обман

Злоумышленники зачастую переходят к мести, когда человек отказывается называть коды из СМС-сообщений. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе сервиса Smart Business Alert.

Пользователи научились распознавать типовые легенды, когда мошенники представляются мастерами домофонов, курьерами, сотрудниками инвестиционных проектов. При отказе часть злоумышленников переключается на обещания создать жертве проблемы.

Первый прием — так называемый СМС-бомбинг, когда на номер абонента начинают массово поступать звонки и сообщения от разных сервисов. Для этого аферисты используют слабую защиту форм регистрации некоторых фирм.

Вторая тактика — мелкие переводы по СБП с провокационными комментариями «за продажу карты» или «за наркотики». Такие операции гораздо опаснее для пользователя: банковские системы мониторинга могут заблокировать доступ к счетам, на что и рассчитывают злоумышленники.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников со скрытыми подписками.