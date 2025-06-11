Мошенники прикидываются школьными психологами

Телефонные мошенники начали применять новую преступную схему — они притворяются методистами или психологами из школы, чтобы выманить у россиян персональные данные. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Преступники во время разговора с жертвой пытаются узнать информацию о ребенке, реквизиты паспорта и номер СНИЛС. Также они могут попросить установить на смартфон «тестовое приложение», которое откроет мошенникам удаленный доступ к устройству.

Злоумышленники убеждают жертву, что звонят из-за предстоящего «обязательного психологического тестирования» в школе или необходимости составить характеристику для получения ребенком итоговой аттестации

Ранее в МВД рассказали, как уберечь деньги от телефонных мошенников. При разговоре с подозрительными людьми следует сделать вид, что у них нет шанса получить какую-либо выгоду. Также они посоветовали не брать трубку с незнакомых номеров и использовать голосовую почту.