Эксперт по борьбе с аферистами Дуб спрогнозировала бум кибермошенничества

Эксперт по борьбе с мошенниками Екатерина Дуб рассказала « Ридусу », что в России спад телефонных афер сменится ростом кибермошенничества в Рунете.

Как пояснила специалист, многие преступники меняют специализацию, нацеливаясь на создание фишинговых платформ и фейков.

«У нас в ближайшие годы просто будет бум кибермошенничества, когда в Сети будут люто разводить», — предупредила эксперт.

По ее мнению, ограничения для мобильной связи и мессенджеров усложнили жизнь телефонным мошенникам. Теперь им стало труднее обманывать людей.