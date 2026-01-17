Мошенники придумали схему со страницами умерших людей

Мошенники начали применять новую схему выманивания денег у россиян: они взламывают аккаунты в социальных сетях и оформляют их как страницы якобы умерших людей для организации денежных сборов. Об этом РИА «Новости» сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Аферисты выбирают неактивные профили пользователей старшего возраста, которые редко туда заходят. После получения доступа они меняют информацию с целью создать впечатление, будто владелец аккаунта скончался.

Затем злоумышленники собирают номера телефонов друзей пользователя и анализируют список. Доступ в банковские приложения они получают через подставных лиц.

«Помните, что мошенники для манипуляций используют эмоциональные триггеры. Сохраняйте критическое мышление и проверяйте информацию через надежные каналы связи», — предупредил руководитель Центра Сергей Кузьменко.

Ранее стало известно, что Близнецы вошли в список любимых телефонными мошенниками знаков зодиака.