Мошенники придумали схему обмана с рабочим стажем

Мошенники стали звонить россиянам от имени Пенсионного фонда России и сообщать о якобы ошибке в их трудовом стаже. Таким образом аферисты пытаются заполучить доступ к аккаунтам жертв на «Госуслугах», сообщила РИА «Новости» эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

При этом мошенники путают ПФР с Социальным фондом.

«Сообщают жертве, что при проверке выявлена ошибка в начислении стажа. В связи с этим предлагается прийти в офис Пенсионного фонда для уточнения данных», — объяснила она.

Затем злоумышленники советуют записаться в электронную очередь для посещения офиса фонда. Для этого жертву просят назвать код из смс.

Важно помнить, что для записи в СФР не требуется сообщать код неизвестному лицу, подчеркнула эксперт. Она посоветовала класть трубку в случае таких звонков и уточнять информацию по телефона ведомства.

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