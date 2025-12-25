ГУРБ Подмосковья предостерегло от схем мошенничества с новогодними подарками

В преддверии Нового года, когда семьи заняты покупками и завершением важных дел, резко возрастает риск столкнуться с мошенниками. В Главном управлении региональной безопасности Московской области предупреждают: именно в предпраздничные дни злоумышленники особенно активно используют доверие людей и общую спешку.

Чтобы праздники не были омрачены неприятностями, жителям советуют заранее ознакомиться с самыми распространенными схемами обмана и способами защиты от них.

Один из популярных приемов — фишинговые ссылки. Это поддельные сайты, которые внешне почти не отличаются от настоящих сервисов или имитируют несуществующие компании. Чаще всего речь идет о маркетплейсах с выгодными ценами, сайтах для бронирования отелей и билетов, заказа туров на январские праздники, а также об услугах по доставке елок и покупке подарков.

Необходимо обращать внимание на адрес сайта, который может отличаться от оригинала всего одним символом, а также на наличие реквизитов компании.

Еще одна схема связана с якобы доставкой подарка. Человеку звонят и сообщают, что на его имя оформили посылку, а для подтверждения просят назвать код из сообщения. На самом деле комбинация открывает доступ к личному кабинету на сайте государственных услуг.

Также мошенники нередко предлагают «новогодние выплаты» пенсионерам, многодетным семьям и другим категориям жителей. У жертвы запрашивают данные банковской карты и личную информацию, после чего средства оказываются в руках злоумышленников.

Все схемы строятся на попытке выманить персональные данные, реквизиты карт или коды. Любая такая просьба — явный признак мошенничества.

«Мы призываем жителей Подмосковья внимательно относиться ко всей поступающей информации, особенно в период предпраздничной активности. Помните, знание основных методов обмана помогает эффективно защитить себя и свою семью. Будьте бдительны!», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности региона в ранге министра Кирилл Карасев.