Мошенники придумали схему обмана с неизлечимо больными людьми

Аферисты начали собирать деньги на «лечение» неизлечимо больных, после смерти которых почти невозможно доказать мошенничество. Об этом сообщило МВД, с материалами ведомства ознакомилось РИА «Новости» .

«В этой схеме собираются средства для неизлечимо больного человека с обещанием лечения в клинике, которая готова взяться за трудный случай», — заявили в министерстве.

После сбора суммы пациент умирает, потому что изначально действительно был смертельно болен. В итоге мошенничество становится почти недоказуемым. Собранные средства возвращают на фонд, а активисты, которые организовывали сбор этих денег, исчезают.

«Те кто вложил деньги, остаются с чувством вины и недоумения, так как не могут найти ни отчеты о расходах, ни информацию о том, куда ушли оставшиеся деньги», — объяснили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники регистрируются в домовых чатах под видом жильцов и предлагают бесплатно отдать мебель, скидывая фишинговые ссылки.