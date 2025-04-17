Мошенники придумали схему обмана с демонстрацией экрана жертвы

Мошенники просят продемонстрировать экран на смартфоне и взламывают «Госуслуги»

Мошенники крадут персональные данные и взламывают аккаунты в «Госуслугах» с помощью демонстрации экрана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Аферисты звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудником госорганов или полицейскими, предлагают зарегистрироваться на какой-нибудь платформе. Чтобы ускорить регистрацию, мошенник предлагает свою помощь и просит включить демонстрацию экрана.

«Таким образом злоумышленник „в прямом эфире“ видит персональные данные и подает заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале „Госуслуги“», — заявили в организации.

Код подтверждения, необходимый для входа в аккаунт, аферисты тоже читают с включенного экрана.

Ранее стало известно, как мошенники обманывают россиян через поддельные судебные иски. Преступники убеждают жертв передать им личные данные.