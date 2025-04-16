Мошенники начали обманывать россиян через поддельные судебные иски

Злоумышленники начали использовать новую мошенническую схему — они обманывают граждан с помощью поддельных судебных исков. Об этом сообщили «Известия» .

Преступники рассылают россиянам тревожные электронные письма на тему выдуманных юридических проблем и убеждают жертв передать им личную информацию.

Интернет-аналитик, эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс рассказала, что мошенники все чаще используют тематику судебных исков, чтобы вызывать у людей стресс и чувство неуверенности. По ее словам, аферисты будут изучать информацию из соцсетей или утечек, чтобы сделать письма более убедительными.

«Можно ожидать более качественной подделки официальных документов и сайтов, применения дипфейков для имитации представителей власти или юристов, а также комбинирования различных методов социальной инженерии», — объяснила эксперт.

Ранее россиян предупредили о рисках использования открытых Wi-Fi-сетей. С помощью публичных точек доступа в интернет мошенники могут похищать персональную информацию пользователей.