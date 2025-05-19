Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью судебных заседаний

Телефонные аферисты стали использовать данные по судебным процессам как повод для получения кода авторизации, в том числе на портале «Госуслуги». Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МВД.

Мошенники находят на сайтах судов информацию о судебных слушаниях по гражданским делам. Таким образом они узнают фамилию и имя потенциальной жертвы, а также фабулу рассматриваемого дела.

Затем аферисты звонят человеку и, обладая сведениями, под надуманными предлогами, якобы связанными с судебными заседаниями, выманивают код авторизации из СМС, в том числе он может быть от аккаунта на «Госуслугах».

В МВД призвали россиян к бдительности. В ведомстве посоветовали не верить незнакомым людям на слово, а также проверять любую информацию только на официальных ресурсах.

Ранее россиянам объяснили, как мошенники приспосабливаются к трендам для краж аккаунтов.