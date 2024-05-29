Мошенники придумали новую систему для принуждения россиян брать кредиты

Мошенники разработали новую систему для принуждения жертвы взять кредит. Об афере рассказала куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, злоумышленники понимают, что теперь россияне воспринимают звонки от «сотрудников госуслуг» как ложные, поэтому стали отправлять поддельные электронные письма.

Послания не выглядят подозрительными, потому что сервис «Госуслуг» на самом деле присылает их. Аферисты пишут в сообщениях о взломе аккаунта и предлагают жертвам связаться с ними по телефону, чтобы избежать утечки данных.

Потом доверчивым людям объясняют, что взломщики якобы успели подать заявки на кредиты и задолженности необходимо перекрыть, оформив займы от своего имени. При этом жертве предоставляют уже заполненные документы для банка, чтобы сократить «интервал сомнений».

Ранее web-разработчик компании «Код безопасности» Константин Горбунов заявил, что аферисты проявляют особую активность перед началом ЕГЭ. Злоумышленники предлагают выпускникам купить ответы на экзамен.