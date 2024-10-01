Мошенники придумали новую схему с приложением ЕМИАС

Мошенники придумали новую схему, связанную с установкой приложения Единой медицинской информационно-аналитической системы. Об этом предупредил департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале .

По данным Депздрава, аферисты звонят под видом сотрудников ЕМИАС и предлагают помощь с установкой приложения. После этого они просят назвать секретный код, присланный для подтверждения данных.

«Запомните, эту информацию нельзя никому передавать! Секретным кодом может заинтересоваться только мошенник», — подчеркнули в департаменте.

Там отметили, что медработники не будут помогать устанавливать приложение по телефону. Если нужна помощь в этом вопросе, необходимо обратиться лично к администраторам поликлиник или в МФЦ, а при звонках мошенников — в полицию.

Ранее Министерство госуправления Подмосковья объяснило, как мошенники от лица сотрудников Росфинмониторинга сообщают своим жертвам о подозрительных действиях с банковскими счетами.