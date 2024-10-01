Мингосуправления предупредило жителей Подмосковья о новых уловках мошенников

Жителям Подмосковья рассказали об очередной схеме мошенничества. Злоумышленники действуют от лица Росфинмонторинга, сообщая потенциальным жертвам о подозрительных действиях с деньгами или счетами.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, мошенники связываются с жертвами в мессенджерах, социальных сетях и по электронной почте. Они отправляют фото поддельных удостоверений и QR-коды на сайт службы. После этого злоумышленники сообщают о подозрительных действиях со счетами и убеждают человека передать персональные данные или совершить платеж по определенным реквизитам. Так им удается похитить средства.

Жителей призывают не вступать в подобные диалоги, не отправлять деньги и не переходить по подозрительным ссылкам.

Узнать больше о том, как защититься от мошенников, можно по ссылке.

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