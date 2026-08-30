Мошенники придумали новую схему с обменом наличных на цифровые рубли

Мошенники стали убеждать россиян срочно обменивать наличные и деньги на счетах на цифровые рубли по специальному курсу. Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров рассказал об этой схеме в интервью ТАСС .

«Мошенники звонят от имени представителей банка гражданина или Банка России с предложением немедленного перевода денежных средств, размещенных на счетах, в цифровой рубль. Якобы если это не успеть сделать сейчас, то после определенной даты деньги будет уже невыгодно обменять, а сейчас можно перевести их на „спецсчет“ по курсу один к одному», — сказал Машаров.

Получив согласие на перевод, злоумышленники просили назвать код из СМС, который требовался для подтверждения личности на «Госуслугах». После этого они переставали отвечать, а доступ к данным аккаунта оказывался у посторонних. В случае с наличными аферисты направляли людей в фиктивные обменные пункты либо присылали курьера. Переданные деньги исчезали, а цифровые рубли жертвы не получали.

Кроме того, россиянам начали приходить сообщения о якобы созданном для них кошельке цифрового рубля. В таких уведомлениях утверждали, что с 1 сентября 2026 года он станет обязательным для покупок, получения зарплат и социальных выплат. Ссылка в сообщении вела на установку вредоносной программы, которая собирала персональные и банковские данные.

Машаров подчеркнул, что переход на цифровой рубль остается добровольным. При необходимости его можно перевести на обычный банковский счет и затем снять деньги. Легальный обмен проводят по курсу один к одному, а открыть вклад или оформить кредит в цифровых рублях пока невозможно.

Ранее в Сети распространили фейковое видео, на котором председатель Центробанка Эльвира Набиуллина якобы заявила о заморозке обычных вкладов при введении новой валюты. При проверке информация оказалась недостоверной.