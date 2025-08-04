Мошенники взялись за россиян с ипотекой

Мошенники вновь стали охотиться на россиян, взявших ипотеку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию F6, занимающуюся информационной безопасностью.

Злоумышленники распространяют фейки о новых выплатах для молодых семей или о помощи с ипотекой под видом новостей ведущих российских СМИ и Telegram-каналов.

Однако на практике ссылки ведут на каналы, посвященные инвестиционному мошенничеству, а впоследствии у жертв похищают деньги и персональные данные. Еще один способ выманить деньги — предложение пройти опрос, чтобы получить кешбэк за покупку детской одежды.

Ранее Министерство внутренних дел предупредило, как мошенники начали притворяться работниками военкоматов, чтобы получить доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах».