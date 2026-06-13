Мошенники придумали ловкий способ обмана молодых россиян

Юрист Русина предупредила о схемах обмана молодежи под видом выдачи грантов

Аферисты научились обманывать россиян новым способом. Теперь злоумышленники используют в своих целях День молодежи, рассказала в беседе с РИА «Новости» юрист Ирина Русина.

Преступники стали делать рассылку с обещаниями выплатить допстипендию, грант на проект и полностью вернуть деньги за учебу. Все это предлагают оформить через мессенджер.

Иногда для кражи денег аферисты создают фальшивые сайты и полноценные приложения. Эти ресурсы выглядят в точности как официальные порталы.

На фейковой странице человека убеждают заполнить анкету и указать данные банковской карты или отправить небольшой перевод под видом налога, комиссии или платежа «для проверки карты». Как только студент выполняет эти условия, злоумышленники получают доступ к его счету.

Новую схему преступники разработали к Дню Молодежи, который в этом году отмечают праздник 27 июня.

К лету мошенники придумали и другие способы обмана россиян. Они заманивают жертв обещаниями скидок, дешевой аренды дач и поддельными штрафами.