Мошенники придумали, как вызвать доверие у жертвы в несколько этапов

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана с прерыванием звонка: они за несколько этапов пытаются заставить жертву довериться. Об этом рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, сначала звонит аферист, представляется сотрудником банка или полицейским. Говорит, что человек пострадал от мошенников — «по вашему паспорту оформлен кредит» или «мы расследуем преступление». В середине разговора диалог резко обрывается и вместо афериста начинает говорить автоответчик.

«Внимание! Этот звонок был прерван полицией. Обнаружена попытка мошенничества. Во избежание потери ваших средств, пожалуйста, немедленно перезвоните по номеру, который отправлен вам в SMS», — процитировал Бийчук примерные слова автоответчика.

Чтобы хозяин телефона точно позвонил по номеру, аферисты угрожают потерей банковской карты. Второй этап схемы — звонок на указанный номер. На том конце провода будут другие мошенники, которые начнут убеждать перевести деньги на «безопасный счет».

Из-за прерывания звонка создается впечатление настоящего присутствия сотрудника федеральной службы. Люди перестают контролировать ситуацию и сбиваются с толку.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана пассажиров «Аэрофлота». Они звонят им от лица компании и предлагают оформить билет по «плоским» тарифам.