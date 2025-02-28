Мошенники отошли от массовых обзвонов и придумали новую тактику

Мошенники стали отказываться от массового обзвона людей и разработали новую аферу. Теперь время уделяют целевым атакам на определенного человека через мессенджеры. Об этом заявил руководитель департамента защиты от финансового мошенничества Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются работниками «Почты России» — сообщают об утерянной докладной на посылку и просят назвать код из СМС-сообщения. Если человек сбрасывает трубку и блокирует номер, то аферисты пытаются дозвониться с другого.

«В последнее время преступники активно используют для атак сложные схемы, которые сочетают использование разных сценариев введения в заблуждение и давления на потенциальных жертв», — сказал эксперт.

Он отметил, что аферисты также используют аудио- и видеодипфейки, могут позвонить в мессенджере, используя сгенерированный голос.

По мнению Ермакова, это связано с тем, что у злоумышленников осталось меньше возможностей для обмана пользователей. Приходится придумывать другие способы.

Ранее в Минстрое сообщили, что мошенники стали использовать для обмана жертв поддельные квитанции за ЖКХ. Также аферисты приглашают людей в фальшивые домовые чаты, притворяясь сотрудниками коммунальных служб.