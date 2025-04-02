Подмосковное министерство предупредило о мошенничестве в домовых чатах

Мошенники начали обманывать людей через домовые чаты, выдавая себя за соседей. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Злоумышленники пишут, что у них есть ненужная техника или мебель, которую они готовы отдать бесплатно. Чтобы выглядеть убедительно, они даже прикрепляют фото или видео. Затем предлагают передать вещи через «курьера» и отправляют ссылку для оформления доставки. На самом деле это фишинговая ссылка, с помощью которой мошенники получают доступ к данным жертвы.

Чтобы не попасться на уловку, не следует переходить по подозрительным ссылкам и доверять незнакомцам в чатах. Напомним, подробнее о кибербезопасности можно узнать на региональном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».