Мошенники нацелились на новогодние премии россиян

Россиян предупредили, что аферисты активизировались перед праздниками, предлагая людям инвестировать новогодние премии якобы с целью получения высокого дохода. Об этом РИА «Новости» рассказал член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Иван Курбаков.

По его словам, мошенники решили воспользоваться тем, что у людей праздничное настроение. Также они используют такой психологический фактор как желание получить дополнительные средства. Вот и пытаются внедрить свои схемы, чтобы выманить или деньги, или персональные данные.

«Злоумышленники предлагают гражданам выгодно инвестировать новогодние премии, обещая высокую доходность. При этом они давят на то, что срок действия предложения ограничен». — объяснил юрист.

Курбаков предупредил, что такие якобы заманчивые предложения закончатся тем, что деньги поступят на счет аферистов. Банк не вернет их гражданам. При возникновении подобных ситуаций, если человек сомневается, то ему стоит или обратиться в полицию, или проконсультироваться со специалистами, резюмировал юрист.

Ранее куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала о новой афере под видом онлайн-челленджа «Тайный Санта», которую мошенники активно распространяют среди одиноких людей.