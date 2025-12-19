Мошенники начали обманывать россиян с помощью «Тайного Санты»

Мошенники придумали новую схему обмана в социальных сетях, замаскированную под онлайн-челлендж «Тайный Санта». Об этом ТАСС сообщила куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, аферисты рассылают предложения по примеру «давай порадуем детишек: ты купишь моему ребенку, а я — твоему».

«Мошенники воспользовались популярностью идеи, распространив ее среди одиноких людей, верящих в легкую удачу через онлайн-челленджи», — отметила Храпунова.

Однако после получения подарка мошенник сразу скрывается и ничего не присылает в ответ. Челлендж «Тайный Санта» представляет собой приватный обмен гостинцами в группе людей, желающих преподнести друг другу подарки к Новому году и Рождеству.

Ранее телефонные мошенники придумали схему обмана с гонконгским гриппом. Жертв призывают записаться на прием в поликлинику, но перед этим назвать код из СМС-сообщения для подтверждения визита.