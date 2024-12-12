IT-эксперт Шахмурадян посоветовал не доверять «работникам» Telegram, под видом которых пишут мошенники

IT-эксперт Михаил Шахмурадян в беседе с Lenta.ru призвал россиян настороженно относиться к так называемым работникам Telegram, под видом которых могут писать обычные мошенники.

Он обратил внимание на схему, при которой аферисты «угоняют» аккаунты в Telegram для рассылки поддельных ссылок от чужого имени. Наиболее популярным способом кражи сейчас стали сообщения от «официальных» представителей платформы, написал сайт kp.ru.

Пользователь нажимает на ссылку, которая якобы предназначена для подтверждения учетной записи, переходит на поддельный сайт и вводит данные. Затем вся эта информация перенаправляется мошенникам. С осторожностью нужно относиться даже к тем ссылкам, которые отправляются от имени знакомых, добавил Шахмурадян.