Мошенники начали создавать фейковые сайты проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ

Аферисты стали создавать поддельные сайты, на которых якобы можно проверить баллы ЕГЭ и ОГЭ, а также подать апелляцию. Об этом РИА «Новости» заявил сенатор Артем Шейкин.

Он добавил, что мошенники предлагают школьникам поднять баллы» или оформить пересдачу «по связям».

«Также могут приходить сообщения с просьбой подтвердить место в вузе через сомнительную ссылку», — отметил сенатор.

Чаще всего письма от мошенников маскируются под сообщения из приемной комиссии вуза или колледжа. По его словам, преступники предлагают «настоящие ответы», «сливы с Дальнего Востока», онлайн-подсказки или помощь куратора.

Шейкин призвал не переходить по ссылками из писем и мессенджеров, а также не передавать паспортные данные, СНИЛС, коды из смс третьим лицам.

Ранее злоумышленники начали предлагать россиянам фиктивные стипендии и гранты. Мошенники убеждают жертв, что ко Дню молодежи можно получить выплату, компенсацию поездки или оплату обучения.