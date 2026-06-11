Аферисты стали предлагать фиктивные стипендии и гранты ко Дню молодежи

Мошенники стали предлагать россиянам фиктивные стипендии и гранты. Об этом заявила исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Русина в беседе с РИА «Новости» .

Она призвала с опаской относиться к заявкам на разные стипендии и молодежные гранты, которые оформляют удаленно или через непроверенные приложения и сайты.

«Легенда мошенников строится на том, что ко Дню молодежи якобы можно получить выплату, премию, грант на проект, компенсацию поездки или оплату обучения», — сказала Русина.

Она объяснила, что мошенники под видом таких выплат направляют потенциальных жертв на сайты, имитирующие государственные ресурсы, молодежные порталы или банковские страницы. Там у молодых людей просят заполнить анкету, указать реквизиты карты для якобы зачисления денег, а также оплатить комиссию, налог, страховку или внести проверочный платеж.

День молодежи в России празднуют в последнюю субботу июня. Праздник установили распоряжением президента от 2 мая 2023 года. В этом году он приходится на 27 июня.

Ранее руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина заявила, что мошенники могут использовать слова «да», «подтверждаю» и «согласен» для голосового подтверждения операций от имени человека. Такие фразы часто вырезают из контекста и используют в банках.