Аферисты стали рассылать россиянкам приглашения на омолаживающие процедуры
МВД: мошенники шлют в Telegram ложные приглашения на процедуры по омоложению
Мошенники рассылают в Telegram фишинговое сообщение с приглашением женщин на якобы омолаживающие процедуры. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.
В публикации оставили фото с примером сообщений.
«Обещается „бесплатная процедура“, и, конечно, осталось „только два места“», — отметили в УБК МВД.
В ведомстве призвали женщин не вестись на уловки аферистов, проверять лицензии и отзывы на компании, предоставляющие подобные услуги.
Ранее в МВД предупредили россиян, что злоумышленники могут использовать открытый бесплатный Wi-Fi в качестве инструмента для кражи личной информации.
Из доступного Wi-Fi в устройство может попасть вирус, который передаст данные аферистам. То же касается бесплатных зарядок в общественных местах. В ведомстве призвали не вводить логинов, паролей, если гаджет подключен к бесплатному интернету.