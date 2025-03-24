Аферисты стали рассылать россиянкам приглашения на омолаживающие процедуры

МВД: мошенники шлют в Telegram ложные приглашения на процедуры по омоложению

Мошенники рассылают в Telegram фишинговое сообщение с приглашением женщин на якобы омолаживающие процедуры. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

«Обещается „бесплатная процедура“, и, конечно, осталось „только два места“», — отметили в УБК МВД.

В ведомстве призвали женщин не вестись на уловки аферистов, проверять лицензии и отзывы на компании, предоставляющие подобные услуги.

Ранее в МВД предупредили россиян, что злоумышленники могут использовать открытый бесплатный Wi-Fi в качестве инструмента для кражи личной информации.

Из доступного Wi-Fi в устройство может попасть вирус, который передаст данные аферистам. То же касается бесплатных зарядок в общественных местах. В ведомстве призвали не вводить логинов, паролей, если гаджет подключен к бесплатному интернету.