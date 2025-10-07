Мошенники начали рассылать военным фиктивные приказы о награждении

В МВД предупредили о рассылке военным фиктивных приказов о награждении

Мошенники стали рассылать военнослужащим фиктивные приказы о награждении от имени сотрудников штабов, чтобы выявить должностных лиц полков, батальонов, дивизий и бригад под видом уточнения данных. Об этом предупредили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что участие в диалогах в мессенджерах с неизвестными всегда рискованно. Это грозит распространением вредоносного программного обеспечения, а также кражей документов, контактов и паролей, сбору служебной и персональной информации.

«Любая утечка служебных данных рискует обернуться последствиями не только для отдельного человека, но и для подразделения», — напомнили в МВД.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества для доступа к данным банков. Аферисты выманивают заветный код из СМС-сообщений обещаниями посылок с популярных маркетплейсов.