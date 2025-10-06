Россиян предупредили о новом виде мошенничества для доступа к данным банков

Новый сценарий разработали мошенники для получения доступа к банковским счетам россиян. Теперь злоумышленники начали представляться сотрудниками популярных маркетплейсов и просят продиктовать код из СМС для получения посылки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, мошенники рассказывают потенциальной жертве о подготовленной к отправке посылке. Когда абонент отвечает, что ничего не заказывал, просят продиктовать код из СМС, чтобы якобы провести проверку через базу. В результате пострадавшие теряют доступ к личному кабинету и привязанной к нему банковской карте.

Эксперт по мошенникам и правозащитница Екатерина Дуб в комментарии 360.ru рассказала, что первый звонок с просьбой предоставить данные из СМС мошенникам ничего не даст.

Единственное, что они реально смогут — сделать заказ с использованием банковской карты пострадавшего, но отменить его владелец может в любой момент.

Сам звонок запускает вторую волну общения со злоумышленниками, когда с потенциальной жертвой начинает общаться опытный разводчик.

«Он представляется майором ФСБ, следователем, представителем Центробанка, который интересуется, передавал ли собеседник данные из СМС. После этого человека запугивают, что его деньги ушли на поддержку ВСУ, что грозит уголовным делом», — рассказала Дуб.

Эксперт пояснила, что мошенники создают для потенциальной жертвы видимость, что он допустил серьезную ошибку, и давят именно на это, вынуждая пострадавшего выполнять все их условия.

Собеседница 360.ru добавила, что способ защиты от злоумышленников остался прежним: не сообщать звонящим с неизвестных номеров никаких данных.

В конце прошлой неделе МВД сообщило о массовой рассылке фишинговых электронных писем от лица крупных банков с предупреждением о списании нового налога.