IT-эксперт Бориславский предупредил о схеме мошенничества с фиктивными уведомлениями о доставке

В период «черной пятницы» активизировались мошенники, использующие поддельные уведомления о доставке. Об этом предупредил директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский в беседе с Lenta.ru .

По его словам, злоумышленники стали применять более сложные схемы. Вместо простых SMS они создают сайты, которые практически не отличаются от официальных ресурсов служб доставки.

«Иногда искусственный интеллект создает фиктивную историю передвижений посылки, начиная с сортировки и заканчивая выводом на доставку», — отметил специалист.

Он посоветовал проводить проверку статуса посылок только через официальные ресурсы: приложения, сайты или личные кабинеты компаний, добавил «Ридус».