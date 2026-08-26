Аферисты обманули пенсионера из Калининграда на 5 млн рублей

В Калининграде 68-летний мужчина лишился пяти миллионов рублей. Мошенники убедили пенсионера перевести деньги на «безопасный счет», сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

По предварительной информации, аферисты с 17 по 21 августа связались с пенсионером и представились сотрудниками Центробанка и ФСБ. Они убедили мужчину, что для сохранения сбережений ему следует перевести денежные средства на «безопасный счет».

«В результате мужчина перевел на счета злоумышленников денежные средства в размере пяти миллионов рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Липецке полицейские задержали 18-летнего курьера аферистов. Выпускник колледжа из Нижнего Новгорода успел поучаствовать в обмане пяти пенсионерок, которых мошенники обманули в общей сумме на 2,5 миллиона рублей.